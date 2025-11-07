В ВСУ заявили, что враг снизил активность в Покровске, скриншот видео

Сили оборони у смузі відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ продовжують пошуково-ударні дії для виявлення та знищення росіян у Покровську.

Про це сьогодні, 7 листопада, повідомляється у Telegram-каналі 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

У місті та на околицях продовжують бойову роботу сили БпС, штурмові та десантно-штурмові підрозділи, ССО, СБУ, Нацгвардії, Нацполіції та інші.

Ворог зменшив свою активність у місті та знизив кількість переміщень. Таким чином, противник хоче мінімізувати кількість втрат та очікує на поповнення основними силами, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що це підтверджується спробами ворога налагодити логістику через південні околиці Покровська:

Зокрема, на цій ділянці противник кілька разів спробував здійснити перекидання особового складу з допомогою авто- та мототехніки. Сили оборони не допустили цього.

Повідомляється, що загалом з початку листопада українські військові ліквідували у Покровську 71 окупанта, ще 36 — поранені.

Протягом останніх днів противник намагався декілька разів проникнути у Гришине. Для цього росіяни мали намір ввести в оману українських військових і потрапити у населений пункт під виглядом цивільних. Наші сили зупинили ворога, — розповіли у 7-му корпусі ДШВ.

У районі Мирнограда ситуація залишається напруженою.