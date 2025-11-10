В Мирнограде ВСУ провели ротацию личного состава и эвакуировали раненых. Фото:

У Мирнограді Сили оборони України провели ротацію особового складу та евакуювали поранених.

Напередодні підрозділам, які обороняють місто, доставили необхідне озброєння та боєприпаси. Логістика до міста ускладнена, але здійснюється. Таким же чином забезпечується логістика та ротація українських підрозділів у місті Покровськ. Про це заявив речник Генерального штабу ЗСУ майор Андрій Ковальов.

За його інформацією, інформація про повний вогневий контроль ворогом логістичних шляхів Сил оборони України, або оперативне оточення міста, не відповідає дійсності.

Триває оборона Покровсько-Мирноградської агломерації. Ситуація залишається складною і динамічною. Тут ворог задіює всі наявні резерви, але натомість лише має величезні втрати, — зазначив Ковальов.

Майор наголосив, що в Мирнограді українські захисники впевнено тримають свої позиції та знищують противника на підступах до міста.

Також, як розповів представник Генштабу, українські воїни б’ються з окупантами в Покровську й намагаються завадити росіянам закріпитися в міській забудові.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що окупація Покровська є першочерговим завданням для російської армії. За останні дні ворог в районі міста понад 200 штурмів. У самому Покровську перебувають 314 росіян. Загарбники також намагалися прорватися в напрямку Краматорська і в бік Костянтинівки, але успіху не досягли.