ВСУ уничтожили базу хранения «шахедов» в Донецке. Фото:

https://racurs.ua/n210132-vsu-unichtojili-bazu-hraneniya-shahedov-v-donecke-video.html

Ракурс

ЗСУ уразили базу зберігання, комплектування та запуску БпЛА типу Shahed в окупованому Донецьку.

Атака на об'єкт, який розташовувався на території Донецького аеропорту, відбулася у ніч на 5 листопада. Були зафіксовані вибухи та потужну вторинну детонацію. Відпрацювали по базі «шахедів» підрозділи ракетних військ і артилерії, Сил безпілотних систем та Сил спеціальних операцій. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Telegram.

Тим часом командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді показав відео атаки та заявив, що удар є спільною операцією ССО, ракетних війська та бригадної розвідки 414-ї окремої бригади Сил безпілотних систем «Птахи Мадяра».

Розробка цієї складної цілі перетворилася на кількамісячну кропітку розвідувальну операцію, зібрану з дрібних пазлів, — наголосив він.

Також, як поінформували в Генштабі, вночі було уражено Волгоградський НПЗ, що у Волгоградській області Росії — були зафіксовані вибухи та пожежа в районі цілі.

А в окупованому Криму ЗСУ вдарили по трьох об'єктах паливно-мастильних матеріалів. На нафтобазі в Гвардійському було зафіксовано успішне влучання в резервуар та цистерни на зливо-наливній естакаді. А на двох базах в Сімферополі були уражені резервуарні парки, виникла пожежа.

Сили оборони послідовно реалізують комплекс заходів з ураження критичних елементів воєнно-промислової інфраструктури держави-агресора як на її теренах, так і на тимчасово окупованих територіях, з метою позбавити противника наступальних спроможностей та можливості продовжувати агресію, — наголосили в Генштабі.

Нагадаємо, дрони масовано атакували ГРЕС у місті у Волгореченську Костромської області РФ. На території теплової електростанції, яка вважається однією з найбільших у Росії, лунали вибухи, а потім виникла пожежа.