Рашисты захватили Северодонецк в 2022 году, фото: «Украинское радио»
Рашисты до сих пор не восстановили централизованное отопление в захваченном Северодонецке — ОВА
У тимчасово окупованому Сіверськодонецьку на Луганщині жителі, що залишилися, готуються до четвертої зими без опалення.
Про це сьогодні, 10 листопада, повідомила прес-служба Луганської ОВА.
Систему централізованого теплопостачання і котельні росіяни зруйнували ще при штурмі міста навесні 2022-го. Напередодні кожного осінньо-зимового періоду вони анонсують подачу теплоносія. Однак стосується це лише декількох кварталів у нових районах, — вказано в повідомленні.
За словами містян, цьогоріч кількість будинків із опаленням можна буде перерахувати на пальцях двох рук, — додали в ОВА.
Кремль раніше передав «шефство» над окупованими територіями України різним суб'єктам РФ. Зокрема, агломерацію Сєвєродонецьк-Лисичанськ-Рубіжне під контроль Республіки Татарстан.
Один із найбагатших регіонів рф — татарстан — напевно, найгірше справляється із відбудовою міст, над якими взяв шефство, — наголошують в ОВА. — Зокрема, від Рубіжного фактично відмовився. В населеному пункті зупинені майже всі роботи. Серед причин — брак коштів.