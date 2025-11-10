Новости
Ракурс
Рашисты захватили Северодонецк в 2022 году, фото: «Украинское радио»

Рашисты до сих пор не восстановили централизованное отопление в захваченном Северодонецке — ОВА

10 ноя 2025, 16:26
У тимчасово окупованому Сіверськодонецьку на Луганщині жителі, що залишилися, готуються до четвертої зими без опалення.

Про це сьогодні, 10 листопада, повідомила прес-служба Луганської ОВА.

Систему централізованого теплопостачання і котельні росіяни зруйнували ще при штурмі міста навесні 2022-го. Напередодні кожного осінньо-зимового періоду вони анонсують подачу теплоносія. Однак стосується це лише декількох кварталів у нових районах, — вказано в повідомленні.

За словами містян, цьогоріч кількість будинків із опаленням можна буде перерахувати на пальцях двох рук, — додали в ОВА.

Кремль раніше передав «шефство» над окупованими територіями України різним суб'єктам РФ. Зокрема, агломерацію Сєвєродонецьк-Лисичанськ-Рубіжне під контроль Республіки Татарстан.

Один із найбагатших регіонів рф — татарстан — напевно, найгірше справляється із відбудовою міст, над якими взяв шефство, — наголошують в ОВА. — Зокрема, від Рубіжного фактично відмовився. В населеному пункті зупинені майже всі роботи. Серед причин — брак коштів.

Источник: Ракурс


