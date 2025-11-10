Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Владимир Зеленский, скриншот видео

Члены правительства должны работать вместе с НАБУ для достижения результата — Зеленский о расследовании коррупции в энергетике

10 ноя 2025, 21:47
999

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні відреагував на оприлюднену сьогодні, 10 листопада, Національним антикорупційним бюро України інформацію щодо корупції у сфері енергетики.

Будь-які результативні дії проти корупції дуже потрібні. Невідворотність покарання потрібна, — наголосив Зеленський.

Він зауважив, що «Енергоатом» наразі забезпечує Україні найбільшу частку енергогенерації.

Чистота в компанії це пріоритет. Енергетика, кожна галузь, кожен, хто будував схеми повинен отримати чітку процесуальну відповідь, вироки мають бути, — зазначив Зеленський. — І урядовці повинні працювати разом з НАБУ, разом з правоохоронними органами і так працювати, як це потрібно для результату.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров