Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні відреагував на оприлюднену сьогодні, 10 листопада, Національним антикорупційним бюро України інформацію щодо корупції у сфері енергетики.
Будь-які результативні дії проти корупції дуже потрібні. Невідворотність покарання потрібна, — наголосив Зеленський.
Він зауважив, що «Енергоатом» наразі забезпечує Україні найбільшу частку енергогенерації.
Чистота в компанії це пріоритет. Енергетика, кожна галузь, кожен, хто будував схеми повинен отримати чітку процесуальну відповідь, вироки мають бути, — зазначив Зеленський. — І урядовці повинні працювати разом з НАБУ, разом з правоохоронними органами і так працювати, як це потрібно для результату.
