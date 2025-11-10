Новини
Урядовці повинні працювати разом з НАБУ для досягнення результату — Зеленський про розслідування щодо корупції в енергетиці

10 лис 2025, 21:47
999

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні відреагував на оприлюднену сьогодні, 10 листопада, Національним антикорупційним бюро України інформацію щодо корупції у сфері енергетики.

Будь-які результативні дії проти корупції дуже потрібні. Невідворотність покарання потрібна, — наголосив Зеленський.

Він зауважив, що «Енергоатом» наразі забезпечує Україні найбільшу частку енергогенерації.

Чистота в компанії це пріоритет. Енергетика, кожна галузь, кожен, хто будував схеми повинен отримати чітку процесуальну відповідь, вироки мають бути, — зазначив Зеленський. — І урядовці повинні працювати разом з НАБУ, разом з правоохоронними органами і так працювати, як це потрібно для результату.

