Россияне используют ИИ для генерации фейковых видео, фото: ЦПД

Російська пропаганда запустила у TikTok серію фейкових відео про нібито «повне оточення Куп’янська» російськими військовими.

У таких роликах згенеровані штучним інтелектом фейкові «бійці ЗСУ» говорять про «критичну ситуацію» на цій ділянці фронту. Про це сьогодні, 10 листопада, повідомляє Центр протидії дезінформації.

Ці ролики — фальшивка, створена за допомогою ШІ. Використання генеративних технологій легко розпізнати за неприродною мімікою та шаблонним голосом. Ще одна характерна ознака — фейкові «військові» неправильно ставлять наголос у слові Куп’янськ (на «я» замість правильного «у»), — зазначили у ЦПД.

Зазначається, що такі публікації є частиною інформаційної операції РФ, мета якої — деморалізувати українців.

Російські фейки стають дедалі технологічнішими, тому важливо перевіряти джерела інформації та критично ставитися до «сенсаційних» відео із соцмереж, — наголошують у ЦПД.

У ЦДП додали, що раніше вже фіксували подібні хвилі дезінформаційних ШІ-відео — про «масову здачу в полон українських військових у районі Покровська» та про «важке становище» українських військових у районі Вовчанська на Харківщині.

Також російська пропаганда поширює у TikTok ШІ-відео, у яких нібито літні жителі українських сіл зі сльозами на очах розповідають, що «через присутність українських військових» Росія завдає ударів по їхніх домівках.

Ці ролики мають ознаки штучної генерації: у них використано створені за допомогою нейромереж зображення та синтезовані голоси. Крім того, у вимові та підписах помітні слова, скальковані з російської мови, — наголошують у ЦПД.

Зазначається, що такі матеріали створюються, щоб перекласти відповідальність за російські воєнні злочини на Україну.