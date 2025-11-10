Ракурсhttps://racurs.ua/
Росіяни використовують ШІ для генерації фейкових відео, фото: ЦПД
Рашисти використовують штучний інтелект для фейків про «оточення Куп'янська» — ЦПД
Російська пропаганда запустила у TikTok серію фейкових відео про нібито «повне оточення Куп’янська» російськими військовими.
У таких роликах згенеровані штучним інтелектом фейкові «бійці ЗСУ» говорять про «критичну ситуацію» на цій ділянці фронту. Про це сьогодні, 10 листопада, повідомляє Центр протидії дезінформації.
Ці ролики — фальшивка, створена за допомогою ШІ. Використання генеративних технологій легко розпізнати за неприродною мімікою та шаблонним голосом. Ще одна характерна ознака — фейкові «військові» неправильно ставлять наголос у слові Куп’янськ (на «я» замість правильного «у»), — зазначили у ЦПД.
Зазначається, що такі публікації є частиною інформаційної операції РФ, мета якої — деморалізувати українців.
Російські фейки стають дедалі технологічнішими, тому важливо перевіряти джерела інформації та критично ставитися до «сенсаційних» відео із соцмереж, — наголошують у ЦПД.
У ЦДП додали, що раніше вже фіксували подібні хвилі дезінформаційних ШІ-відео — про «масову здачу в полон українських військових у районі Покровська» та про «важке становище» українських військових у районі Вовчанська на Харківщині.
Також російська пропаганда поширює у TikTok ШІ-відео, у яких нібито літні жителі українських сіл зі сльозами на очах розповідають, що «через присутність українських військових» Росія завдає ударів по їхніх домівках.
Ці ролики мають ознаки штучної генерації: у них використано створені за допомогою нейромереж зображення та синтезовані голоси. Крім того, у вимові та підписах помітні слова, скальковані з російської мови, — наголошують у ЦПД.
Зазначається, що такі матеріали створюються, щоб перекласти відповідальність за російські воєнні злочини на Україну.
Їхній зміст повторює типовий російський наратив про те, що ЗСУ «прикриваються цивільним населенням» або «розміщують позиції серед будинків мирних жителів»", — зазначають у ЦПД. — Подібні маніпулятивні відео є частиною інформаційно-психологічної операції кремля, спрямованої на дискредитацію Збройних Сил України та емоційний вплив на міжнародну аудиторію.