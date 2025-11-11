В НАБУ объяснили, почему у одного из участников коррупционной схемы в энергетике кличка Карлсон, фото: citaty.info

Клички «Рокет», «Тенор» і «Карлсон», які згадуються в оприлюднених НАБУ вчора, 10 листопада, аудіозаписах щодо розслідування масштабної корупційної схеми у сфері енергетики, вигадали не детективи бюро, а самі учасники злочинної організації.

Про це, а ефірі програми «УП.Чат» заявив керівник підрозділу детективів бюро Олександр Абакумов, повідомляє видання «Українська правда».

Давайте зразу скажу, щоб не було маніпуляцій щодо тих прізвиськ, які ми використовували у сюжеті. Ми їх не придумували, нікому не присвоювали якихось смішних чи не смішних прізвиськ. Це всі дійсно кодові імена, які використовувала злочинна організація у своїй діяльності, — наголосив він.

За його словами, «одним із критеріїв», чому НАБУ «пішло по шляху злочинної організації», було те, що «була зашифрована, завуальована діяльність, (були — ред.) клички, такі безпосередні завуальовані передачі коштів, залучені співробітники правоохоронних органів до злочинної діяльності».

Карлсон — це не шифр НАБУ, це дійсно на записах ми можемо чути «Карлсон сказав зробити це, Карлсон сказав зробити те», — резюмував Абакумов.

