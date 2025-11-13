Читайте также
СБС за сутки поразили более 760 целей, фото: ССС
Підрозділи угруповання Сил безпілотних систем протягом доби уразили чи знищили 762 цілі противника.
Про це сьогодні, 13 листопада, вранці повідомляється у Telegram-каналі СБС.
Серед уражених цілей:
- 306 одиниць особового складу, з яких 205 - ліквідовано;
- 20 точок вильоту пілотів БПЛА;
- чотири танки;
- 21 бронемашина;
- дві артилерійські системи;
- 15 одиниць автомобільної техніки;
- 21 мотоцикл;
- 35 безпілотних літальних апаратів противника типу «коптер» та «крило».
Загалом упродовж листопада (01−12.11) знищено/уражено 10160 цілей, з них 3478 — особовий склад противника, — додали у СБС.