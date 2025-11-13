Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
СБС за сутки поразили более 760 целей, фото: ССС

762 цели поразили Силы беспилотных систем в сутки (ИНФОГРАФИКА)

13 ноя 2025, 10:14
999

Підрозділи угруповання Сил безпілотних систем протягом доби уразили чи знищили 762 цілі противника.

Про це сьогодні, 13 листопада, вранці повідомляється у Telegram-каналі СБС.

Серед уражених цілей:

  • 306 одиниць особового складу, з яких 205⁩ - ліквідовано;
  • 20 точок вильоту пілотів БПЛА;
  • чотири танки;
  • 21 бронемашина;
  • дві артилерійські системи;
  • 15 одиниць автомобільної техніки;
  • 21 мотоцикл;
  • 35 безпілотних літальних апаратів противника типу «коптер» та «крило».

Загалом упродовж листопада (01−12.11) знищено/уражено 10160 цілей, з них 3478 — особовий склад противника, — додали у СБС.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров