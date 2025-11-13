СБС за сутки поразили более 760 целей, фото: ССС

https://racurs.ua/n210266-762-celi-porazili-sily-bespilotnyh-sistem-v-sutki-infografika.html

Ракурс

Підрозділи угруповання Сил безпілотних систем протягом доби уразили чи знищили 762 цілі противника.

Про це сьогодні, 13 листопада, вранці повідомляється у Telegram-каналі СБС.

Серед уражених цілей:

306 одиниць особового складу, з яких 205⁩ - ліквідовано;

20 точок вильоту пілотів БПЛА;

чотири танки;

21 бронемашина;

дві артилерійські системи;

15 одиниць автомобільної техніки;

21 мотоцикл;

35 безпілотних літальних апаратів противника типу «коптер» та «крило».