Дрони вночі 14 листопада атакували територію Російської Федерації.

Зокрема, безпілотники атакували порт у Новоросійську Краснодарського краю. Зафіксовано пошкодження судна та нафтобази на одному з найбільших перевальних комплексів у Росії «Шесхаріс». Також фрагменти безпілотників упали у різних районах міста. Пошкоджено кілька багатоквартирних будинків. Про це повідомив оперативний штаб Краснодарського краю.

А Telegram-канал Exilenova+ та проект «Кіберборошно» пишуть, що, ймовірно, були влучання й по позиції С-300/400 на території військової частини № 1537-го зенітно-ракетного кубанського краснознаменного полку.

Також росіяни цієї ночі скаржилися на атаку невідомих дронів у Саратові. Відбулися вибухи й пожежа у районі місцевого нафтопереробного заводу.

Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін підтвердив атаку дронів, але написав лише про «пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури».

Нагадаємо, 13 листопада Сили оборони України завдали ударів по низці стратегічних об'єктах РФ. Були застосовані ударні БпЛА, реактивні дрони та ракети різних типів, серед яких вітчизняні розробки «Фламінго», «Барс» та «Лютий».