Ракурс

Російська армія вдала під контроль один із населених пунктів у Харківській області.

Противник зумів окупувати село Степова Новоселівка Куп’янського району. Також ворог просунувся поблизу Солодкого та Новоуспенівського. Про це аналітичний проект DeepState 14 жовтня повідомив у Telegram.

А напередодні в DeepState заявили, що армія РФ встановила контроль над селами Рівнопілля та Яблукове в Запорізькій області, а також просунулася на ділянках фронту в Донецькій та Дніпропетровській областях.

Тим часом у Генеральному штабі ЗСУ поінформували, що упродовж минулої доби на фронті відбулося 172 бої. Найбільше атак ворог провів на Покровському напрямку — захисники зупинили 51 штурм.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 16 атак, а на Лиманському напрямку росіяни 13 разів намагалися просунутися вперед. На Олександрівському напрямку та Оріхівському напрямках агресор провів 12 атак.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 11 бойових зіткнень, а на Куп’янському напрямку українські оборонці зупинили 11 спроб росіян пройти вперед. Також бої фіксувалися на Північно-Слобожанському, Курському, Слов’янському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках.

Нагадаємо, 11 листопада українські військові інформували, що армія РФ намагається закріпитися в північних районах Купянська. Однак останніми днями Сили оборони України активно контратакують й вибивають росіян із зайнятих позицій. Водночас логістика для доступу до Куп’янська надзвичайно ускладнена.