Иностранец по заказу РФ наводил атаки по энергообъектам. Фото: СБУ

Іноземець на замовлення Росії наводив ворожі атаки по енергооб'єктах біля Хмельницької АЕС.

Агентом російської ФСБ виявився громадянин однієї з країн Близького Сходу, який мешкає у Звягелі на Житомирщині. Зловмисник коригував обстріли Житомирської та Хмельницької областей. Він також повинен був передати ворогу актуальні фото енергогенеруючих і теплопостачальних підприємств в обох регіонах. Про це Служба безпеки України 14 листопада повідомила у Telegram.

Контррозвідка задокументувала, як він чоловік на власному автомобілі об’їжджав маршрут та зупинявся біля однієї з опорних підстанцій, теплоелектроцентралі та енергооб'єктів поблизу Хмельницької атомної електростанції. Поплічник росіян фотографував їхні периметри з постами охорони.

Крім цього, під час вилазок російський агент також фіксував локації блокпостів українських Сил оборони на в’їздах до населених пунктів.

Агента було викрито на початковому етапі його роботи й затримано у той момент, коли він робив фото однієї з електропідстанцій. Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 (готування до вчинення диверсії в умовах воєнного стану) та ч. 2 ст. 114−2 (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне та конфіскація майна.

Нагадаємо, днями контррозвідка СБУ затримала ворожого агента, який шпигував за бойовою авіацією ЗСУ на заході України. На росіян працював 20-річний мешканець Хмельниччини, якому насказали відстежити місця базування, кількість та графіки вильотів українських бойових літаків.