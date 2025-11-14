Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Иностранец по заказу РФ наводил атаки по энергообъектам. Фото: СБУ

Иностранец по заказу РФ наводил атаки по энергообъектам возле Хмельницкой АЭС

14 ноя 2025, 14:00
999

Іноземець на замовлення Росії наводив ворожі атаки по енергооб'єктах біля Хмельницької АЕС.

Агентом російської ФСБ виявився громадянин однієї з країн Близького Сходу, який мешкає у Звягелі на Житомирщині. Зловмисник коригував обстріли Житомирської та Хмельницької областей. Він також повинен був передати ворогу актуальні фото енергогенеруючих і теплопостачальних підприємств в обох регіонах. Про це Служба безпеки України 14 листопада повідомила у Telegram.

Контррозвідка задокументувала, як він чоловік на власному автомобілі об’їжджав маршрут та зупинявся біля однієї з опорних підстанцій, теплоелектроцентралі та енергооб'єктів поблизу Хмельницької атомної електростанції. Поплічник росіян фотографував їхні периметри з постами охорони.

Крім цього, під час вилазок російський агент також фіксував локації блокпостів українських Сил оборони на в’їздах до населених пунктів.

Агента було викрито на початковому етапі його роботи й затримано у той момент, коли він робив фото однієї з електропідстанцій. Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 (готування до вчинення диверсії в умовах воєнного стану) та ч. 2 ст. 114−2 (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне та конфіскація майна.

Іноземець на замовлення РФ наводив атаки по енергооб’єктах. Фото: СБУ

Нагадаємо, днями контррозвідка СБУ затримала ворожого агента, який шпигував за бойовою авіацією ЗСУ на заході України. На росіян працював 20-річний мешканець Хмельниччини, якому насказали відстежити місця базування, кількість та графіки вильотів українських бойових літаків.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров