Хмельницька та Рівненська атомні електростанції упродовж останніх 10 днів працюють на зниженій потужності. Ці «атомки» відключили від однієї з двох ліній електропередач напругою 750 кВ. Також АЕС зменшили виробництво світла на деяких з реакторів, бо це наказав зробити оператор енергосистеми. Про це заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Наразі одну з уражених ліній відновили, але інша залишається несправною. Три реактори продовжують працювати на обмеженій потужності на прохання оператора енергомережі.

Як відомо, під час масованої атаки у ніч проти 8 листопада росіяни обстріляли підстанції, які живлять Хмельницьку та Рівненську АЕС.

Нагадаємо, в МАГАТЕ заявляли, що 30 жовтня через російсьі обстріли Південноукраїнська та Хмельницька атомні електростанції втратили доступ до однієї з зовнішніх ліній електропостачання. А на Рівненській АЕС за запитом енергосистеми було знижено потужність двох енергоблоків.