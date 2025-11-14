Рашисты активно производят авиабомбы, фото: ТСН

Ракурс

Росія планує виготовити у 2025 році до 120 тис. планерних авіабомб, включаючи 500 нових бомб з більшою дальністю польоту, які можуть досягати більшої кількості міст.

У цю цифру входять як нові бомби, так і вже наявні, які модернізовують у планерні. Про це в інтерв’ю агентству Reuters заявив заступник керівника Головного розвідувального управління Міноборони України Вадим Скібіцький.

Скібіцький заявив, що російські війська щодня випускають від 200 до 250 таких бомб. Минулого місяця середньодобовий показник становив близько 170.

Їх можна збивати, але кількість цих авіаційних бомб, вироблених у Російській Федерації, є величезною, — наголосив він. — Це загроза. Загроза, яка вимагатиме від нас відповідної реакції.

Зазначається, що раніше дальність польоту таких авіабомб оцінювалася у 90 км, проте тепер Росія розпочинає масове виробництво нової планерної бомби, здатної пролетіти до 200 км від місця скидання з винищувача. За інформацією Скібицького, до кінця цього року росіяни планують виготовити близько 500 таких бомб.

Україна також вважає, що Росія працює над модифікаціями, щоб такі бомби могли пролітати до 400 км, що дозволить Москві атакувати ще більше українських міст без використання ракет.

Скібицький зазначив, що жовтневі атаки КАБами на Миколаївську, Полтавську та Одеську області, які щонайменше за десятки кілометрів від найближчих ліній фронту, вже продемонстрували збільшення дальності дії цієї зброї.

Також очікується, що Росія у 2025 році виготовить загалом близько 70 тис. дронів дальньої дії, включаючи 30 тис. «шахедів».

Вони почали з 30 дронів на місяць, а зараз 30 дронів можуть летіти до однієї цілі, — зауважив Скібицький.

Джерело: Reuters