Последствия обстрелов. Фото: ГСЧС

Російська армія обстріляла Нікополь на Дніпропетровщині.

У понеділок, 17 листопада, окупанти атакували місто з артилерії. Наразі відомо про загибель 76-річної жінки та 51-річного чоловіка. Ще двоє осіб дістали поранення. Про це повідомила прес-служба Дніпропетровської обласної військової адміністрації.

Зазначається, що постраждалу жінку госпіталізували у стані середньої тяжкості. А чоловік дістав поранення внаслідок удару FPV-дроном. Він лікуватиметься вдома.

Також російські обстріли пошкодили багатоповерхові житлові будинки, магазини й перукарня. Наслідки атаки ще уточнюються.

У ДСНС поінформували, що рятувальники транспортували пораненого до лікарні, але на жаль, дорогою він помер. На місці удару виникла пожежа, яку вже ліквідували вогнеборці.

Нагадаємо, у Сумській області російські загарбники вдарили по цивільній автівці поблизу прикордонної Великої Писарівки. Внаслідок удару ворожого безпілотника загинув 60-річний водій.