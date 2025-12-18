Армия РФ обстреляла Кривой Рог, четыре человека пострадали. Фото:

Російська окупаційна армія завдала нових ударів по Кривому Рогу.

Уночі 18 грудня в місті через ворожу дронову атаку постраждали четверо осіб. Медики госпіталізували в стані середньої тяжкості жінок 71 і 67 років. Решта перебуває на амбулаторному лікуванні. Про це Дніпропетровська обласна військова адміністрація повідомила у Telegram.

Внаслідок нальоту дронів загорілися господарські споруди. Були пошкоджені приватна оселя, п’ять двоповерхових будинків, адмінбудівля та будівля закладу культури, гаражі.

Також загарбники били з реактивних систем залпового вогню «Град» й дронами по Нікопольському району. Під ударом були Марганець і Покровська громада.

Оборонці неба, як поінформували в ОВА, збили над Дніпропетровщиною вісім російських безпілотників.

Нагадаємо, вночі 17 грудня російська армія масовано атакувала Черкаси, внаслідок чого частина обласного центру залишилася без світла. У місті пошкоджено щонайменше 15 будинків, шестеро людей дістали травми.