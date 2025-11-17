США отправили свой самый крупный авианосец в Карибское море. Фото:

Найбільший у світі авіаносець боротиметься з наркокартелями.

В операції проти наркотрафіку в Карибському морі Вашингтон залучив ударну авіаносну групу Військово-морських сил США на чолі з найбільшим у світі авіаносцем «Джеральд Р. Форд». Ці кораблі 16 листопада пройшли протоку Анегада біля Британських Віргінських островів та увійшли в зону відповідальності Південного командування. Про це повідомили в прес-службі ВМС США.

У складі групи перебувають також винищувальна авіація, ракетні есмінці USS Bainbridge та USS Mahan, а також командний корабель протиповітряної та протиракетної оборони USS Winston S. Churchill. Всі ці кораблі були залучені за наказом міністра війни Піта Гегсета.

Зазначається, що ця група посилить уже наявні сили Штатів у регіоні, де вже знаходяться есмінець USS Gravely, десантний корабель USS Iwo Jima та експедиційний підрозділ морської піхоти.

Нагадаємо, останні місяці відносини між Венесуелою і США значно погіршились. Американські військові неодноразово атакували човни біля узбережжя Венесуели, які нібито перевозили наркотики.

А 14 листопада міністр війни США Піт Гегсет заявив про те, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп віддав наказ про початок операції, яка відбудеться під керівництвом Об'єднаної оперативної групи «Південний спис» та Південного командування Сполучених Штатів. Місія має на меті боротьбу з наркотерористами у Південній Америці.