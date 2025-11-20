Американец взял в плен оккупантов в Луганской области. Фото:

Американський доброволець поповнив обмінний фонд України.

Громадянин США, який перебуває на службі в ЗСУ, разом із побратимами зачищав від росіян Серебрянський ліс поблизу Кремінної у Луганській області. У ході боїв він взяв у полон чотирьох окупантів. Про це 63-я окрема механізована бригада «Сталеві леви» 20 листопада повідомила у Facebook.

На кадрах видно, як доброволець Брюс у складі штурмової групи з напарниками бере в полон чотирьох росіян. Він звертається до ворогів: «На коліна, будь ласка».

Кожному з полонених він дає по сигареті й промовляє: «Смачного». Також він заспокоює загарбників, що не стрілятиме в них.

Зацініть рівень української мови американського воїна і особливо його ввічливість — навіть росіяни здивувались, — зазначили у бригаді.

Нагадаємо, 13 листопада на Добропільському і Костянтинівському напрямках Донецької області українські воїни взяли у полон 21 загарбника. Їх полонили в смузі оборони бригад «Азову». Частина ворогів здалася у полон добровільно, але декого довелося змушувати скласти зброю.