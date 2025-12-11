Украинский флаг в центре Покровска. Скриншот с видео

Прапор України знову з’явився в центрі Покровська на Донеччині.

Українські військові, на тлі збільшення угруповання військ Росії в районі Покровська, провели в цьому населеному пункті операцію зі встановленням прапора. Синьо-жовтий стяг з’явився у середмісті. Розгорнули його бійці 425-го окремого штурмового полку «Скеля». Про це 11 грудня 7-й корпус Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомив у Facebook.

Штурмовики полку «Скеля» піднімають український прапор у центрі Покровська. Попри кремлівську брехню про «взяття» міста, Україна бореться, буде боротися і не віддасть окупантам свою територію, — йдеться у повідомленні.

Також військові опублікували відео із демонстрацією українського прапора в одній із міських локацій. При цьому захисники не уточнюючи, де саме в середмісті були зняті ці кадри.

Крім того, у відео показали епізоди боїв у Покровську.

Нагадаємо, на початку листопада дві групи 425-го окремого штурмового полку ЗСУ виконали завдання з прориву в центр Покровська і зачистки міської ради від окупантів. Військові проникли у місто попри те, що їхній транспорт було підбито. Згодом вони повернули на будівлю міськради прапор України.