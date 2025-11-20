Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российского воздушного удара по Запорожью, фото: Запорожская ОВА
Рашисты ударили КАБами по Запорожью — двое погибших (ВИДЕО)
Російські загарбники сьогодні, 20 листопада, ввечері вдарили керованими авіабомбами по обласному центру Запорізької області.
Про це повідомляє Запорізька ОВА.
Двоє людей загинули, ще двоє дістали поранень. Такі попередні наслідки ворожого удару по Запоріжжю, — вказано в повідомленні.
Внаслідок атаки також пошкоджені будинки, магазин та ринок. Деталі уточнюються.