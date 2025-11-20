Російські загарбники сьогодні, 20 листопада, ввечері вдарили керованими авіабомбами по обласному центру Запорізької області.

Про це повідомляє Запорізька ОВА.

Двоє людей загинули, ще двоє дістали поранень. Такі попередні наслідки ворожого удару по Запоріжжю, — вказано в повідомленні.