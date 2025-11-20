Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російського повітряного удару по Запоріжжю, фото: Запорізька ОВА
Рашисти вдарили КАБами по Запоріжжю — двоє загиблих (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n210426-rashysty-vdaryly-kabamy-po-zaporijju-dvoie-zagyblyh-video.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 20 листопада, ввечері вдарили керованими авіабомбами по обласному центру Запорізької області.
Про це повідомляє Запорізька ОВА.
Двоє людей загинули, ще двоє дістали поранень. Такі попередні наслідки ворожого удару по Запоріжжю, — вказано в повідомленні.
Внаслідок атаки також пошкоджені будинки, магазин та ринок. Деталі уточнюються.