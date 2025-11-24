Силы беспилотных систем поразили подстанцию и химзавод в оккупированном Крыму. Фото:

Збройні сили України завдали ударів по окупованому Криму.

Українські безпілотники атакували Перекопський бромний завод у місті Красноперекопськ в тимчасово окупованому Криму, який працює на російську оборонку. Також під атакою була магістральна підстанція. Про це командувач Сили безпілотних систем Роберт (Мадяр) Бровді 24 листопада повідомив у Facebook.

Як відомо, «Бром» — один із найбільших промислових підприємств у Криму і єдиний виробник бромовмісних хімічних сполук у Східній Європі. Підприємство виготовляє брому, броміди та іншу хімічну продукції для промисловості.

Також Бровді заявив про ураження 220-кіловольтної магістральної підстанції «Красноперекопськ», що призвело до знеструмлення низки енергетичних енергооб'єктів на окупованих територіях.

Відпрацювали по ворожих цілях бійці 1-го окремого Центру СБС (трансформований 14 полк СБС).

Нагадаємо, нещодавно безпілотники ГУР уразили в окупованому Криму корабельний багатофункціональний гелікоптер Ка-27, аеродромний радіолокаційний комплекс «Ліра-А10», РЛС 55Ж6У «Нєбо-У», РЛС «Нєбо-СВ» у купольній конструкції та РЛС П-18 «Терек».