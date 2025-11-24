Владимир Зеленский, скриншот видео

https://racurs.ua/n210482-v-blijayshie-dni-stoit-ochen-vnimatelno-otnositsya-k-vozdushnym-trevogam-zelenskiy.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, закликав найближчими днями уважно реагувати на повітряні тривоги через підвищений ризик російських ударів на тлі мирних переговорів, що зараз відбуваються.

Про це він заявив сьогодні, 24 листопада, у своєму вечірньому відеозверненні.

Маємо бути свідомими, що Росія не зменшить тиск на нас … Цими днями, тижнями варто дуже уважно ставитися до повітряних тривог, до всіх подібних загроз ударів, — наголосив Зеленський.

Ми точно розуміємо, з ким маємо справу, і всі накази в Повітряних сил та в усіх інших складових Сил оборони й безпеки України є. Будемо реагувати, — додав він.

Зеленський також закликав США зважати на загрози, які бачить американська розвідка:

Якщо є перемовини, якщо є конструктив, якщо дійсно закінчуємо війну, то не має бути ракет, не має бути масованих ударів по Україні, по наших людях. Це реально зробити тим, хто дійсно сильний у світі. Багато залежить від Америки.

Також Зеленський за результатами переговорів із американською стороною та європейськими партнерами у Женеві повідомив, що станом на зараз пунктів мирного плану менше — їх уже не 28.