Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Украине вводятся требования к скорости мобильного интернета, фото:

Зеленский подписал закон о скоростном мобильном интернете

25 ноя 2025, 14:40
999

Володимир Зеленський, президент України, підписав закон № 4670-IX, який установлює чіткі вимоги до якості зв’язку.

Про це сьогодні, 25 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Це ще один важливий крок до швидкого й прогнозованого мобільного інтернету для всіх українців, — наголосив Федоров.

Він зазначив, що закон вносить такі ключові зміни:

  • раніше оператори декларували теоретичні показники. Тепер швидкість інтернету — офіційний параметр якості, де держава встановлює мінімальний рівень якості послуг абонентів, а оператори будуть зобов’язані дотримуватися;
  • Українці зможуть самостійно робити тести швидкості, а реальні дані автоматично надходитимуть до НКЕК. Це дасть змогу телеком-регулятору швидше виявити проблемні зони для покращення;
  • скасування мораторію на перевірки стимулюватиме операторів активніше розбудовувати мережу в сільській місцевості та покривати території, де досі немає зв’язку.

Нацроумінг працюватиме й після війни. Українці й надалі зможуть перемикатися між операторами, щоб залишатися на зв’язку в надзвичайних ситуаціях.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров