Зеленський підписав закон про швидкісний мобільний інтернет

Володимир Зеленський, президент України, підписав закон № 4670-IX, який установлює чіткі вимоги до якості зв’язку.

Про це сьогодні, 25 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Це ще один важливий крок до швидкого й прогнозованого мобільного інтернету для всіх українців, — наголосив Федоров.

Він зазначив, що закон вносить такі ключові зміни:

раніше оператори декларували теоретичні показники. Тепер швидкість інтернету — офіційний параметр якості, де держава встановлює мінімальний рівень якості послуг абонентів, а оператори будуть зобов’язані дотримуватися;

Українці зможуть самостійно робити тести швидкості, а реальні дані автоматично надходитимуть до НКЕК. Це дасть змогу телеком-регулятору швидше виявити проблемні зони для покращення;

скасування мораторію на перевірки стимулюватиме операторів активніше розбудовувати мережу в сільській місцевості та покривати території, де досі немає зв’язку.

Нацроумінг працюватиме й після війни. Українці й надалі зможуть перемикатися між операторами, щоб залишатися на зв’язку в надзвичайних ситуаціях.