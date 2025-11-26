Дроны атаковали военный завод в российских Чебоксарах. Фото:

Невідомі дрони атакували Чебоксари у російській Чувашії в ніч на 26 листопада.

Після атаки в одному з районів виникла пожежа. Ймовірно, під удари БпЛА потрапив військовий завод «ВНИИР». Про це пишуть російські Telegram-канали.

Водночас голова Чуваської Республіки Олег Ніколаєв у соцмережах поінформував, що постраждалих внаслідок дронових ударів немає, але проводиться евакуація населення. При цьому представник влади не поінформував, куди поцілили БпЛА.

Як відомо, у Чебоксарах розташований завод АТ «ВНИИР-Прогресс», який виробляє приймачі супутникового сигналу сімейства «Комета/Комета М». Ці деталі використовуються у дронах-камікадзе типу Shahed, ракетах «Іскандер-К», уніфікованих модулях планерування і корекції (УМПК) для керованих авіабомб (КАБ), та іншому високоточному озброєнні.

Нагадаємо, у Таганрозі після нічної атаки українських БпЛА та ракет зафіксовані влучання в експериментальний літак А-100 та А-60, який є носієм лазерної зброї. Ураження повітряних машин зафіксував супутник.