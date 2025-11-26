Министр армии США Дэн Дрисколл предупредил Украину о «неизбежном поражении». Фото:

https://racurs.ua/n210512-ministr-armii-ssha-predupredil-kiev-o-neizbejnom-porajenii-v-voyne-nbc-news.html

Ракурс

Міністр армії США Ден Дрісколл попередив Україну про «неминучу поразку».

Під час зустрічі з українською владою у Києві американець заявив, що ЗСУ ЗСУ зіткнулися з важкою ситуацією на полі бою і зазнають неминучої поразки від російських військ. Він наголосив, що армія РФ нарощує масштаб і темп своїх повітряних атак. Про це пише NBC News.

За словами Дрісколла, країна-агресор Росія може воювати нескінченно, а в Україні ситуація в подальшому буде тільки погіршуватися. Тому посадовець зазначив, що домовитися про мирну угоду краще зараз, бо в майбутньому Київ може опинитися у більш скрутному становищі.

Також американська делегація поінформувала, що «оборонка» Сполучених Штатів Америки не зможе продовжувати постачати Україні зброю та засоби ППО в обсягах, необхідних для захисту інфраструктури та населення країни.

Два джерела розповіли журналістам, що попередження Дрісколла прозвучало після того, як той представив мирний план Дональда Трампа, який офіційні особи Києва розцінили як капітуляцію перед Москвою.

Посил був здебільшого таким: ви програєте і вам потрібно прийняти угоду, — цитує NBC News одне з джерел.

Нагадаємо, напередодні в Білому домі заявили, що за останній тиждень Сполучені Штати Америки досягли значного прогресу в напрямку укладення мирної угоди. До переговорів також залучено Україну та Російську Федерацію. Однак ще потрібно вирішити кілька «делікатних, але не нездоланних деталей».

Джерело: NBC News