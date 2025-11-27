Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российской атаки по Славянску 27 ноября, фото: ГСЧС
Російські загарбники сьогодні, 27 листопада, вранці вдарили безпілотниками по місту Слов’янську Донецької області.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Внаслідок російської атаки:
- одна людина отримала поранення;
- дев’ять приватних будинків зазнали пошкоджень;
- виникла пожежа легкового автомобіля.
На місці події надзвичайники ліквідували загоряння автомобіля.
Шановні громадяни! У прифронтових районах загроза обстрілів залишається високою. Закликаємо вас не зволікати з евакуацією — це єдиний спосіб уберегти своє життя та життя ваших рідних, — наголошують у ДСНС.