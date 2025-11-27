Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российской атаки по Славянску 27 ноября, фото: ГСЧС

В Славянске в результате атаки российских беспилотников повреждены девять домов, ранен человек (ФОТО)

27 ноя 2025, 14:29
999

Російські загарбники сьогодні, 27 листопада, вранці вдарили безпілотниками по місту Слов’янську Донецької області.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Внаслідок російської атаки:

  • одна людина отримала поранення;
  • дев’ять приватних будинків зазнали пошкоджень;
  • виникла пожежа легкового автомобіля.

На місці події надзвичайники ліквідували загоряння автомобіля.

Шановні громадяни! У прифронтових районах загроза обстрілів залишається високою. Закликаємо вас не зволікати з евакуацією — це єдиний спосіб уберегти своє життя та життя ваших рідних, — наголошують у ДСНС.

Наслідки російської атаки по Слов’янську 27 листопада, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров