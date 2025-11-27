Російські загарбники сьогодні, 27 листопада, вранці вдарили безпілотниками по місту Слов’янську Донецької області.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Внаслідок російської атаки:

На місці події надзвичайники ліквідували загоряння автомобіля.

Шановні громадяни! У прифронтових районах загроза обстрілів залишається високою. Закликаємо вас не зволікати з евакуацією — це єдиний спосіб уберегти своє життя та життя ваших рідних, — наголошують у ДСНС.