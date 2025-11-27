Новини
Наслідки російської атаки по Слов’янську 27 листопада, фото: ДСНС

У Слов’янську внаслідок атаки російських безпілотників пошкоджені дев’ять будинків, поранено людину (ФОТО, ВІДЕО)

27 лис 2025, 14:29
999

Російські загарбники сьогодні, 27 листопада, вранці вдарили безпілотниками по місту Слов’янську Донецької області.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Внаслідок російської атаки:

  • одна людина отримала поранення;
  • дев’ять приватних будинків зазнали пошкоджень;
  • виникла пожежа легкового автомобіля.

На місці події надзвичайники ліквідували загоряння автомобіля.

Шановні громадяни! У прифронтових районах загроза обстрілів залишається високою. Закликаємо вас не зволікати з евакуацією — це єдиний спосіб уберегти своє життя та життя ваших рідних, — наголошують у ДСНС.

Наслідки російської атаки по Слов’янську 27 листопада, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


