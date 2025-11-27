Россияне захватили село Зеленый Гай в Запорожской области. Фото:

Армія Російської Федерації змогла просунутися в Запорізькій області.

Ворог зміг окупувати село Зелений Гай. Також росіянам вдалося просунутися поблизу Високого та Яблукового. Ці населені пункти розташовані трохи південніше і північніше Зеленого Гаю. Про це військово-аналітичний проект DeepState 27 листопада повідомив у Telegram.

Водночас голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров поінформував у Telegram, що упродовж доби російські загарбники завдали 590 ударів по 22 населених пунктах регіону. Ворожий дрон у Запорізькому районі поранив жінку. Влада отримала 223 повідомлення про пошкодження житла, техніки та об'єктів інфраструктури.

Нагадаємо, 26 листопада Генеральний штаб ЗСУ інформував про напружену ситуацію на Гуляйпільському напрямку в Запорізькій області. Командування наголосило, що попри напружену ситуацію, Сили оборони тримають оборону. З підрозділами налагоджений зв’язок, логістика й надається підтримка.