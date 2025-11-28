Оккупанты расстреляли украинского пленника на Донбассе. Фото:

https://racurs.ua/n210575-okkupanty-ubili-ukrainskogo-voennoplennogo-na-donbasse.html

Ракурс

Росіяни розстріляли військовополоненого ЗСУ біля Покровська.

У листопаді під час штурму позицій у районі села Гнатівка загарбники оточили й узяли в полон українського військовослужбовця. Один із росіян зв’язав йому руки та декілька разів ударив прикладом автомата по голові. Про це 28 листопада повідомила Донецька обласна прокуратура.

Окупанти розстріляли беззбройного бійця, коли він вже перестав реагувати. Це умисне вбивство є порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Прокуратура розпочала досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини — ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України. Наразі слідство намагається встановити осіб, які вчинили це вбивство.

Нагадаємо, 27 листопада на Гуляйпільському напрямку у Запорізькій області російські окупанти холоднокровно розстріляли п’ятьох українських захисників, які перебували у полоні і не могли чинити опір. СБУ вже розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством) Кримінального кодексу України.