Уничтожение техники российских захватчиков, скриншот видео

Дроны уничтожили две пушки и САУ рашистов на Южно-Слобожанском направлении (ВИДЕО)

28 ноя 2025, 17:04
Дрони бригади «Гарт» знищили дві ворожі гармати та САУ «Акація».

Відповідне відео сьогодні, 28 листопада, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Прикордонники-аеророзвідники бригади «Гарт» влучно знищили дві гармати та 152-мм самохідну артилерійську установку «Акація» окупантів на Південно-Слобожанському напрямку, — вказано в описі відео.

На відео показано моменти завдання ударів, зняті камерами FPV-дронів.

САУ ми виявили випадково, під час патрулювання визначеного району, — розповів боєць підрозділу РУБпАК «Фурія» на псевдо «Іномарка». — Адже ворог її дуже гарно замаскував. Коли пішли на ураження дроном на оптоволокні, екіпаж «Акації» намагався захистити артилерійську установку, перерізаючи оптоволокно. Вразити її вдалося лише з третьої спроби. Але цей трофей вартує витрачених на нього дронів.

