Ракурсhttps://racurs.ua/
Уничтожение техники российских захватчиков, скриншот видео
Дроны уничтожили две пушки и САУ рашистов на Южно-Слобожанском направлении (ВИДЕО)https://racurs.ua/n210580-drony-unichtojili-dve-pushki-i-sau-rashistov-na-ujno-slobojanskom-napravlenii-video.htmlРакурс
Дрони бригади «Гарт» знищили дві ворожі гармати та САУ «Акація».
Відповідне відео сьогодні, 28 листопада, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
Прикордонники-аеророзвідники бригади «Гарт» влучно знищили дві гармати та 152-мм самохідну артилерійську установку «Акація» окупантів на Південно-Слобожанському напрямку, — вказано в описі відео.
На відео показано моменти завдання ударів, зняті камерами FPV-дронів.
САУ ми виявили випадково, під час патрулювання визначеного району, — розповів боєць підрозділу РУБпАК «Фурія» на псевдо «Іномарка». — Адже ворог її дуже гарно замаскував. Коли пішли на ураження дроном на оптоволокні, екіпаж «Акації» намагався захистити артилерійську установку, перерізаючи оптоволокно. Вразити її вдалося лише з третьої спроби. Але цей трофей вартує витрачених на нього дронів.