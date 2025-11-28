Дрони бригади «Гарт» знищили дві ворожі гармати та САУ «Акація».

Відповідне відео сьогодні, 28 листопада, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

На відео показано моменти завдання ударів, зняті камерами FPV-дронів.

САУ ми виявили випадково, під час патрулювання визначеного району, — розповів боєць підрозділу РУБпАК «Фурія» на псевдо «Іномарка». — Адже ворог її дуже гарно замаскував. Коли пішли на ураження дроном на оптоволокні, екіпаж «Акації» намагався захистити артилерійську установку, перерізаючи оптоволокно. Вразити її вдалося лише з третьої спроби. Але цей трофей вартує витрачених на нього дронів.