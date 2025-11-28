В Черном море горят два танкера «теневого флота» РФ

Два танкера горят в Черном море

https://racurs.ua/n210589-v-chernom-more-goryat-dva-tankera-tenevogo-flota-rf.html

Ракурс

Два танкери із так званого «тіньового флоту» Росії горять у Чорному морі після «зовнішнього впливу».

Про це повідомляють «Радіо Свобода» та Bloomberg з посиланням на повідомлення влади Туреччини.

Зазначається, що порожній танкер KAIROS, який йшов у російський порт Новоросійськ, після вибуху почав набирати воду. Усі 25 членів екіпажу не постраждали, для евакуації моряків направили рятувальників.

Танкер VIRAT повідомив, що зазнав удару за приблизно 35 морських миль у Чорному морі, екіпаж не постраждав, у машинному відділенні густе задимлення. Російські блогери стверджують, що танкер було атаковано п’ятьма морськими дронами.

Турецький телеканал Haber публікує нібито запис звернення за допомогою від екіпажу, на якому моряки повідомляють про «атаку дронів».

Ці танкери є частиною «тіньового флоту» із сотень суден, які допомагають Росії продавати нафту після запроваджених за вторгнення в Україну санкцій. KAIROS потрапив під санкції Великої Британії та Євросоюзу, тоді як VIRAT — під санкції США та ЄС.

Джерело: «Радіо Свобода», Bloomberg