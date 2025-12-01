Взрывы прогремели на железной дороге в двух областях России. Фото:

https://racurs.ua/n210614-vzryvy-progremeli-na-jeleznoy-doroge-v-dvuh-oblastyah-rf-foto.html

Ракурс

Вибухи прогриміли на залізниці у двох областях Російської Федерації.

Перший інцидент стався 20 листопада у районі населеного пункту Баришово Новосибірської області. Внаслідок вибуху було пошкоджене залізничне полотно Західно-Сибірської залізниці. Це призвело до повного блокування руху вантажних поїздів. Про це 1 грудня повідомив «Укрінформ» із посиланням на джерела у Головному управлінні розвідки МОУ.

А другий вибух пролунав 28 листопада на важливій вузловій станції Унеча Московської залізниці у напрямку Брянськ — Гомель. По цій залізниця росіяни транспортують паливно-мастильні матеріали та військову техніку до Білорусі.

Внаслідок цього вибуху був уражений залізничний склад перевезення ПММ. Залізничне полотно було пошкоджене, а щонайменше дві цистерни з паливом були знищені.

Нагадаємо, 26 жовтня на залізничній ділянці між населеними пунктами Чернігівка та Стульневе Бердянського району Запорізької області пролунав вибух. Внаслідок цього пішов під укіс потяг, навантажений російським військовим вантажем.

Джерело: «Укрінформ»