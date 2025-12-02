Осень 2025 года была шестой из самых теплых за все время — синоптикиhttps://racurs.ua/n210636-osen-2025-goda-byla-shestoy-iz-samyh-teplyh-za-vse-vremya-sinoptiki.htmlРакурс
Середньомісячна температура повітря за цьогорічну календарну осінь склала
10,5 °С, що вище кліматичної норми на 1,8 °С. Це робить осінь 2025 року шостою у рейтингу найтепліших у Києві з 1881 року.
Про це сьогодні, 2 грудня, повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського з посиланням на дані спостережень об'єднаної гідрометеорологічної станції Київ.
Осінні місяці у столиці були теплішими за норму. Найбільше позитивне відхилення мав листопад — 3,6°С, — вказано у повідомлені.
Зазначається, що найбільш холодним днем осені у Києві було 20 листопада, коли температура опустилась до -2,9 ºС, а найтеплішим — 1 вересня, коли температура повітря підвищилась до +31,1 ºС.
Опадів цієї календарної осені випало 158 мм, що склало 105% кліматичної норми, — додали синоптики.