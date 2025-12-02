Новости
В Киеве в 2025 году была одна из самых теплых осеней, фото:

Осень 2025 года была шестой из самых теплых за все время — синоптики

2 дек 2025, 17:54
Середньомісячна температура повітря за цьогорічну календарну осінь склала

10,5 °С, що вище кліматичної норми на 1,8 °С. Це робить осінь 2025 року шостою у рейтингу найтепліших у Києві з 1881 року.

Про це сьогодні, 2 грудня, повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського з посиланням на дані спостережень об'єднаної гідрометеорологічної станції Київ.

Осінні місяці у столиці були теплішими за норму. Найбільше позитивне відхилення мав листопад — 3,6°С, — вказано у повідомлені.

Зазначається, що найбільш холодним днем осені у Києві було 20 листопада, коли температура опустилась до -2,9 ºС, а найтеплішим — 1 вересня, коли температура повітря підвищилась до +31,1 ºС.

Опадів цієї календарної осені випало 158 мм, що склало 105% кліматичної норми, — додали синоптики.

Источник: Ракурс


