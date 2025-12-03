Встречу Виткова и Зеленского отменили — СМИhttps://racurs.ua/n210649-vstrechu-vitkova-i-zelenskogo-otmenili-smi.htmlРакурс
Зустріч президента України Володимира Зеленського зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом і зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером, котра мала відбутися у Брюсселі скасована.
Про це сьогодні, 3 грудня, на своїй сторінці у соціальній мережі X повідомив журналіст Foreign Press і Kyiv Post Алекс Рауфоглу з посиланням на інформовані джерела.
За даними джерел, зустріч у Брюсселі скасовано. Зеленський повертається додому. Кремль стверджує, що Віткофф і Кушнер «обіцяли» вирушити безпосередньо до Вашингтона після переговорів з Путіним, — зазначив Рауфоглу.
Після переговорів у Москві, котрі розпочалися вчора, 2 грудня, ввечері і тривали майже п’ять годин, Віткофф і Кушнер мали прибути до Брюсселя для зустрічі із Зеленським.
Раніше помічник російського диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков, який також брав участь у переговорах із американською делегацією у Москві, заявив, що Віткофф і Кушнер пообіцяли росіянам, що не поїдуть до Києва, а вирушать відразу до Вашингтона.