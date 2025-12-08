Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия обстрелов. Фото: ГСЧС

Армия РФ атаковала Украину 149 дронами — есть попадания на 11 локациях

8 дек 2025, 10:27
999

Армія Росії вночі спрямувала по Україні 149 дронів.

У ніч на 8 грудня ворожі ударні БпЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотники інших типів злітали з Брянська, Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська, Міллєрово в Росії, а також Донецька та Чауди в окупованому Криму. Близько 90 із них були «шахедами». Про це Повітряні сили ЗСУ 8 грудня повідомили у Telegram.

Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи змогли знешкодити 131 ворожий БпЛА типу Shahed, «Гербера» і дроні інших типів на півночі, півдні та сході країни. Ще 16 БпЛА влучили 11 локаціях, а на чотирьох локаціях падали уламки.

У Чернігові російський «Шахед» вибухнув біля багатоповерхового житлового будинку. У міській військовій адміністрації та ДСНС заявили, що вибухова хвиля вибила вікна та двері й пошкодила автомобілі. Також загорівся газопровід. Троє людей постраждали, одну особу довелося госпіталізувати.

Також, як поінформували у Державній службі з надзвичайних ситуацій, в Київській області російські війська знову завдали ударів дронами по Фастову. Загорілися покрівлі триповерхової та одноповерхової будівель на площі 1 тис. 500 кв. м. Вибухова хвиля пошкодила приватний житловий будинок та адмінбудівлі. Всі пожежі вже ліквідовано.

Нагадаємо, вночі 8 грудня російські дрони поцілили у багатоквартирний житловий будинок в Охтирці на Сумщині. Внаслідок влучання постраждали семеро осіб. Усіх людей доставили до лікарні. Двох довелося госпіталізувати. Наразі вони перебувають під наглядом медиків. П’ятьом надали допомогу та відпустили на амбулаторне лікування.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров