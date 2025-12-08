Последствия обстрелов. Фото: ГСЧС

Армія Росії вночі спрямувала по Україні 149 дронів.

У ніч на 8 грудня ворожі ударні БпЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотники інших типів злітали з Брянська, Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська, Міллєрово в Росії, а також Донецька та Чауди в окупованому Криму. Близько 90 із них були «шахедами». Про це Повітряні сили ЗСУ 8 грудня повідомили у Telegram.

Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи змогли знешкодити 131 ворожий БпЛА типу Shahed, «Гербера» і дроні інших типів на півночі, півдні та сході країни. Ще 16 БпЛА влучили 11 локаціях, а на чотирьох локаціях падали уламки.

У Чернігові російський «Шахед» вибухнув біля багатоповерхового житлового будинку. У міській військовій адміністрації та ДСНС заявили, що вибухова хвиля вибила вікна та двері й пошкодила автомобілі. Також загорівся газопровід. Троє людей постраждали, одну особу довелося госпіталізувати.

Також, як поінформували у Державній службі з надзвичайних ситуацій, в Київській області російські війська знову завдали ударів дронами по Фастову. Загорілися покрівлі триповерхової та одноповерхової будівель на площі 1 тис. 500 кв. м. Вибухова хвиля пошкодила приватний житловий будинок та адмінбудівлі. Всі пожежі вже ліквідовано.

Нагадаємо, вночі 8 грудня російські дрони поцілили у багатоквартирний житловий будинок в Охтирці на Сумщині. Внаслідок влучання постраждали семеро осіб. Усіх людей доставили до лікарні. Двох довелося госпіталізувати. Наразі вони перебувають під наглядом медиків. П’ятьом надали допомогу та відпустили на амбулаторне лікування.