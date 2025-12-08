Участники переговоров не имеют единого взгляда на Донбасс — Зеленскийhttps://racurs.ua/n210746-uchastniki-peregovorov-ne-imeut-edinogo-vzglyada-na-donbass-zelenskiy.htmlРакурс
Учасники переговорів щодо «мирного плану» — США, Росія та Україна — не мають єдиної думки щодо Донбасу.
Про це у коментарі Bloomberg news заявив президент України Володимир Зеленський.
Є бачення США, Росії та України, і в нас немає єдиної думки щодо Донбасу, — зазначив Зеленський.
За словами Зеленського, елементи плану США вимагають подальшого обговорення низки «чутливих питань», включаючи гарантії безпеки для України і контроль над східними регіонами.
Є одне питання, на яке я — і всі українці — хочемо отримати відповідь: якщо Росія знову почне війну, що зроблять наші партнери, — наголосив він.
Зеленський зазначив, що Київ наполягає на окремій угоді про гарантії безпеки від західних союзників, передусім від США.
Джерело: Bloomberg news