Президент США Дональд Трамп заявив про розчарування у президентові України Володимирові Зеленському.

Глава Білого дому наголосив, що Зеленський начебто не ознайомився з його мирним планом завершення російсько-української війни. Про це Трамп сказав під час спілкування з журналістами у Вашингтоні 8 грудня, відповідаючи на питання про подальші кроки у завершенні війни.

Ми говорили з президентом Путіним і українським керівництвом, в тому числі президентом Зеленським. Я маю сказати, я трохи розчарований, що Зеленський досі не прочитав пропозицію. Станом на кілька годин тому, — зазначив він.

Американський лідер наголосив, що люди Зеленського начебто у захваті від мирної угоди США. Однак він у уточнив, про кого йдеться — про команду Зеленського чи український народ. Також, як відзначив Трамп, Росію ця угода нібито влаштовує.

Нагадаємо, у листопаді США представили новий мирний план щодо завершення війни в Україні, який містив 28 пунктів. А 6 грудня у президента України Володимира Зеленського відбулася телефонна розмова з Віткоффом і Кушнером. Видання Axios із посиланням на джерела поінформувала, що сторони обговорювали території та гарантії безпеки. Щодо другого питання фактично досягнуто згоди.