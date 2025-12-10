В Офисе генпрокурора объяснили, почему перестали публиковать статистику СЗЧ

Ракурсhttps://racurs.ua/
Офис генпрокурора больше не публикует данные о количестве СВЧ
Дані про кримінальні правопорушення, пов’язані із самовільним залишенням військовими своїх частин (СЗЧ) та дезертирством, зникли зі статистики Офісу генпрокурора.
У відомстві це пояснюють тим, що така інформація належить до категорії відомостей з обмеженим доступом. Про це повідомляє видання hromadske з посиланням на очільницю прес-служби Офісу генпрокурора Мар’яну Гайовська-Ковбасюк.
В ОШП зазначають, що обмеження доступу до інформації про військові кримінальні правопорушення є вимушеним та законним кроком, оскільки її можуть використати проти України в інформаційно-психологічних операціях:
- зокрема, дані про СЗЧ та дезертирство можуть послужити для формування неправдивих висновків про морально-психологічний стан українських військовослужбовців, пояснили в Офісі генпрокурора;
- також росіяни можуть використати інформацію для оцінки рівня дисципліни, боєздатності українських підрозділів та системи мобілізаційної роботи.
Тому на період воєнного стану, інформацію про такі правопорушення вирішили приховати з публічної статистики.
В Офісі генпрокурора додали, що це відповідає усім умовам, згідно з ч. 2 ст. 6 закону «Про доступ до публічної інформації»:
- це зроблено виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадської безпеки;
- розголошення такої інформації може завдати істотної шкоди національним інтересам;
- шкода від оприлюднення переважає суспільний інтерес в отриманні такої інформації.
Раніше ЗМІ помітили, що з нової статистики Офісу генпрокурора зникли дані щодо кількості СЗЧ та дезертирства:
- у файлі «Єдиний звіт про кримінальні правопорушення за січень-жовтень 2025 року» є два рядки зі статистикою зареєстрованих правопорушень — це ст. 407 Кримінального кодексу (СЗЧ) та ст. 408 (дезертирство). Ці дані так само були у статистиці за вересень;
- проте у файлі за листопад ці рядки вже відсутні.
