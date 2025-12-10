В Офисе генпрокурора объяснили, почему перестали публиковать статистику СЗЧ

Офис генпрокурора больше не публикует данные о количестве СВЧ, фото: 5.ua

Дані про кримінальні правопорушення, пов’язані із самовільним залишенням військовими своїх частин (СЗЧ) та дезертирством, зникли зі статистики Офісу генпрокурора.

У відомстві це пояснюють тим, що така інформація належить до категорії відомостей з обмеженим доступом. Про це повідомляє видання hromadske з посиланням на очільницю прес-служби Офісу генпрокурора Мар’яну Гайовська-Ковбасюк.

В ОШП зазначають, що обмеження доступу до інформації про військові кримінальні правопорушення є вимушеним та законним кроком, оскільки її можуть використати проти України в інформаційно-психологічних операціях:

зокрема, дані про СЗЧ та дезертирство можуть послужити для формування неправдивих висновків про морально-психологічний стан українських військовослужбовців, пояснили в Офісі генпрокурора;

також росіяни можуть використати інформацію для оцінки рівня дисципліни, боєздатності українських підрозділів та системи мобілізаційної роботи.

Тому на період воєнного стану, інформацію про такі правопорушення вирішили приховати з публічної статистики.

В Офісі генпрокурора додали, що це відповідає усім умовам, згідно з ч. 2 ст. 6 закону «Про доступ до публічної інформації»:

це зроблено виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадської безпеки;

розголошення такої інформації може завдати істотної шкоди національним інтересам;

шкода від оприлюднення переважає суспільний інтерес в отриманні такої інформації.

Раніше ЗМІ помітили, що з нової статистики Офісу генпрокурора зникли дані щодо кількості СЗЧ та дезертирства:

у файлі «Єдиний звіт про кримінальні правопорушення за січень-жовтень 2025 року» є два рядки зі статистикою зареєстрованих правопорушень — це ст. 407 Кримінального кодексу (СЗЧ) та ст. 408 (дезертирство). Ці дані так само були у статистиці за вересень;

проте у файлі за листопад ці рядки вже відсутні.

