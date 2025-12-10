Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Владимир Зеленский, фото: Конгресс местных и региональных властей при Президенте Украины

Зеленский подписал закон о Госбюджете-2026

10 дек 2025, 20:07
999

Володимир Зеленський, президент України, підписав закон «Про Державний бюджет України на 2026 рік».

Про це свідчать дані у картці закону на сайті Верховної Ради.

Зазначається, що закон про держбюджет повернули з підписом президента сьогодні, 10 грудня.

Закон про Держаний бюджет на 2026 рік Верховна Рада ухвалила 3 грудня. Він передбачає, що доходи бюджету становитимуть 2 трлн 918 млрд грн, видатки — 4 трлн 781 млрд грн.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров