Зеленський підписав закон про Держбюджет-2026

Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Володимир Зеленський, фото: Конгрес місцевих та регіональних влад при Президентові України
Зеленський підписав закон про Держбюджет-2026https://racurs.ua/ua/n210805-zelenskyy-pidpysav-zakon-pro-derjbudjet-2026.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, підписав закон «Про Державний бюджет України на 2026 рік».
Про це свідчать дані у картці закону на сайті Верховної Ради.
Зазначається, що закон про держбюджет повернули з підписом президента сьогодні, 10 грудня.
Закон про Держаний бюджет на 2026 рік Верховна Рада ухвалила 3 грудня. Він передбачає, що доходи бюджету становитимуть 2 трлн 918 млрд грн, видатки — 4 трлн 781 млрд грн.