Володимир Зеленський, фото: Конгрес місцевих та регіональних влад при Президентові України

Зеленський підписав закон про Держбюджет-2026

10 гру 2025, 20:07
Володимир Зеленський, президент України, підписав закон «Про Державний бюджет України на 2026 рік».

Про це свідчать дані у картці закону на сайті Верховної Ради.

Зазначається, що закон про держбюджет повернули з підписом президента сьогодні, 10 грудня.

Закон про Держаний бюджет на 2026 рік Верховна Рада ухвалила 3 грудня. Він передбачає, що доходи бюджету становитимуть 2 трлн 918 млрд грн, видатки — 4 трлн 781 млрд грн.

Джерело: Ракурс


