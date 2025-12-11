Генштаб ВСУ проинформировал, куда направляют военных после СЗЧ. Фото:

https://racurs.ua/n210836-genshtab-vsu-soobschil-kuda-napravlyaut-voennyh-posle-szch.html

СЗЧ для військовослужбовців більше не є способом перейти в іншу частину чи уникнути служби у бойових бригадах.

Командування змінило механізм переведення військовослужбовців між частинами. Зміни стосуються, зокрема, бійців, які повернулися після самовільного залишення частини. Бійці, які повернулися після СЗЧ і перебувають у батальйонах резерву, направляються в усі бойові бригади, які потребують поповнення. Зокрема, військових направляють до Десантно-штурмових військ та штурмових підрозділів. Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомив у Telegram.

Зазначається, що впровадили електронний механізм надання рекомендаційних листів для перекладу між частинами. Однак електронні листи не можна використати для переведення з бойової бригади до військової частини, де умови служби будуть більш зручними.

А документи на призначення після СЗЧ тепер подаються безпосередньо до Генштабу без проміжних ланок. Командування запевняє, що це прискорює ухвалення рішень та усуває можливість маніпуляцій.

Ці кроки покликані пришвидшити призначення військовослужбовців на посади, зробити процес їх переведення прозорішим та усунути маніпуляції окремих посадових осіб щодо перешкоджання таким переведенням, — наголосили в Генштабі.

Нагадаємо, у жовтні в Офісі генерального прокурора поінформували, що з січня 2022 року по вересень 2025 року українські правоохоронці відкрили майже 290 тис. кримінальних справ за СЗЧ і дезертирство.