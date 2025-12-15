Воздушные тревоги в Украине будут объявлять по-новому

https://racurs.ua/n210875-novyy-podhod-k-obyavleniu-vozdushnyh-trevog-vvodyat-v-ukraine-sviridenko.html

Ракурс

Новий підхід до оголошення повітряних тривог — порайонне оповіщення — запроваджують по всій Україні.

Про це сьогодні, 15 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

ДСНС разом із Повітряними силами та ОВА запустили поділ на райони по всій країні, окрім Донецької та Луганської областей, — розповіла вона.

За словами Свириденко, диференціація сигналу за окремими районами допоможе скоротити тривалість тривог у тих громадах, де в конкретний момент немає реальної загрози:

Про це давно просили бізнес і місцеві громади, щоб підприємства могли працювати без простоїв.

На першому етапі ця система пройшла тестування у 13 регіонах, тепер вона розширена на всі області.

Свириденко зазначила, що новий підхід уже суттєво скоротив тривалість тривог. Особливо це відчутно у прифронтових і центральних регіонах:

найбільший ефект фіксується в Дніпропетровській області, там деякі громади отримали понад 100 додаткових діб без тривог;

у Сумській області час тривог скоротився на 50 днів;

у Харківській області час тривог скоротився більш ніж на місяць у деяких громадах.

Це дає змогу критичній інфраструктурі та бізнесу працювати стабільніше й підтримувати економічну активність у регіонах, — наголосила прем'єр.

Свириденко додала, що передача сигналу від Повітряних сил до ДСНС тепер триває не кілька хвилин, а 8−15 секунд, що підвищує оперативність реагування.