Дрон атаковал корабль РФ в оккупированной Феодосии. Фото:

https://racurs.ua/n210888-dron-porazil-rossiyskiy-voennyy-korabl-v-okkupirovannoy-feodosii.html

Ракурс

Невідомий дрон поцілив у російський військовий корабель на території окупованого Криму.

У ніч на 14 грудня БпЛА атакував військовий корабель РФ у Феодосії. Після удару на судні спалахнула пожежа, яку було видно з різних районів міста. Наразі уточнюються масштаби ураження та пошкодження самого корабля. Про це 15 грудня повідомив Telegram-канал «Кримський вітер».

Зазначається, що 13 грудня в окупованому Криму прогриміла низка вибухів. Зокрема, гучно було у Феодосії, а також у районі мису Фіолент.

Як відомо, нещодавно Головне управління розвідки Міноборони України ліквідувало російський військово-транспортний літак Ан-26, а також ще дві цілі противника на тимчасово окупованій території Криму.

Нагадаємо, Служба безпеки України Військово-морські сили ЗСУ провели унікальну операцію в російському Новоросійську. Вперше в історії морські БпЛА Sub Sea Baby підірвали підводний човен класу 636.3 «Варшавянка», який є носієм крилатих ракет «Калібр» й коштує близько 400 млн дол.