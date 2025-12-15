Россияне обстреляли Днепропетровщину. Фото: ОВА

Армія РФ завдала нових ударів по Дніпропетровській та Сумській областях.

У понеділок, 15 грудня, окупанти вдарили з артилерії по Нікопольському районі Дніпропетровської області. Там загинув 53-річний чоловік. Також упродовж дня ворог атакував артилерією та FPV-дронами Нікополь, Марганецьку, Покровську, Мирівську та Червоногригорівську громади. Про це голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко повідомив у Telegram.

У цих населених пунктах внаслідок ударів була пошкоджена інфраструктура, три приватні будинки, господарська споруда, гараж, легкові авто та лінії електропередач.

Під ударом ворожих дронів також були Павлоград і Тернівка. Там спалахнула пожежа, пошкоджена інфраструктура. А на Синельниківщині внаслідок влучань безпілотників виникла пожежа, було пошкоджене фермерське господарство, автомобіль та лінії електропередач. А FPV-дрон поцілив у магазин у Грушівській громаді.

А на Сумщині, як поінформував у Telegram голова обласної військової адміністрації Олег Григоров, на території Великописарівськох громади росіяни дроном поцілили у велосипедиста. Внаслідок цього загинув 68-річний чоловік.

Також у Глухівській громаді внаслідок удару ворожого дрона дістав поранення 60-річний чоловік. Його госпіталізували.

Нагадаємо, 12 грудня російські загарбники атакували ударними безпілотниками спортивну школу у Шостці на Сумщині, де саме тривало тренування дітей. На щастя, вони не постраждали.

А з мінометів росіяни вдарили по Середино-Будській громаді. Там була поранена 76-річна жінка. Її госпіталізували.