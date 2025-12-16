Украина и США поддержали идею перемирия на Рождество, предложенную Германией. Фото:

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував Росії припинити бойові дії щонайменше на час Різдва.

Такий крок може стати початком «конструктивних та тверезих» переговорів, які призведуть до тривалого миру. Про це очільник німецького уряду заявив 15 грудня під час спільної прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським у Берліні.

Можливо, російський уряд має залишки людяності та дасть людям спокій на кілька днів, — зазначив Мерц.

Згодом український лідер під час спілкування з журналістами заявив, що Україна та США підтримали ідею перемир’я на Різдво та новорічні свята. Також Київ підтримує й енергетичне перемир’я.

Сполучені Штати Америки підтримують таку ідею. Я як президент, безумовно, підтримую таку ідею. Я вважаю, що й енергетичне перемир’я нормальне, будь-який cease fire ми будемо підтримувати, — розповів він.

При цьому президент відзначив, що багато речей «у цьому сенсі залежать від політичної волі РФ».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський, коментуючи вчорашні переговори України та США в Німеччині заявив, що складною є тема українських територій. Наразі делегації не досягли згоди в цьому питанні й позиції обох сторін поки що відрізняються.