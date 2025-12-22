В Житомирской области произошла авария на железной дороге, изменены маршруты. Фото:

Аварія на залізниці сталася у Житомирській області.

Неподалік Коростеня зіткнення зі сходом вантажного поїзда стало причиною екстреної зупинки пасажирського поїзда № 45/46 Харків — Ужгород. Локомотив зійшов із рейок. Є травмовані — одна пасажирка отримала поріз склом. Їй допомогу надали на місці. Серед інших пасажирів травм серйозних немає. Травмувалися машиніст і помічник, яких довелося госпіталізувати. Про це «Укрзалізниця» повідомила у Telegram.

Аварія вплинула на рух поїздів. Зокрема, потяг № 45/46 уже перевели на сусідню станцію і перенаправили за об’їзним маршрутом.

Також були змінені маршрути низки далеких поїздів через Шепетівку, Козятин і Фастів. Очікуються затримки від трьох годин.

Через Фастів замість Коростеня тепер прямують:

№ 1/123 Харків — Івано-Франківськ, Ворохта;

№ 44/50 Івано-Франківськ — Черкаси;

№ 92 Львів — Київ;

№ 30 Ужгород — Київ;

№ 8/150 Чернівці — Київ;

№ 52 Перемишль — Київ;

№ 68/20 Варшава, Холм — Київ;

№ 108 Солотвино — Київ.

Поїзд № 98 Ковель — Київ, як виняток, проходить через Житомир, затримка буде мінімальною.

В «Укрзалізниці» поінформували, що на станції Шепетівка організували пересадку на приміський потяг до Коростеня і назад.

Наразі залізничники працюють над прискоренням руху поїздів, перенаправлених об’їзним маршрутом, і якнайшвидшим відновленням пошкодженої ділянки.

Нагадаємо, 15 грудня російська армія атакувала залізничний вокзал у П’ятихатках Дніпропетровської області. Тоді вокзал зазнав серйозних пошкоджень унаслідок атаки ворожих безпілотників.