Продолжается программа «3000 км по Украине», фото: Министерство инфраструктуры Украины

«3000 км по Украине» — в правительстве рассказали, сколько билетов уже оформлено

2 фев 2026, 21:34
В межах програми «3000 км Україною» українці оформили вже понад 170 тис. квитків.

Загальна протяжність поїздок за цими квитками сягає близько 80 млн км. Про це сьогодні, 2 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Загалом з початку запуску програми 580 тисяч користувачів зареєструвалися у застосунку Укрзалізниці. Завдяки ініціативі українці можуть подорожувати між прифронтовими, центральними й західними областями, зберігаючи зв’язок з близькими, попри відстань, — зазначила вона.

Нагадаємо, згідно з програмою «3000 км Україною» кожен громадянин може отримати 3 тис. безоплатних кілометрів на подорожі «Укрзалізницею». Вона стартувала на початку грудня 2025 року у тестовому режимі — в поїздах до всіх прифронтових регіонів.

